Após descobrir traição de Wanessa, Marcos Buaiz toma atitude chocante com cantora e Dado Dolabella

Parece que a separação de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz ainda está rendendo muito assunto. Os amigos do empresário se mostraram preocupados com o estado em que ele está após o término do casamento de 17 anos.

De acordo com o jornal Extra, Marcus Buaiz descobriu que Wanessa mantinha um caso com Dado Dolabella após contratar um detetive. “Não foi algo pontual. Ela estava se relacionando com ele. O Marcus contratou um detetive e descobriu. Desde então, pediu aos sócios que segurassem as pontas. Mas a situação está ultrapassando o bom senso”, revelou um amigo do empresário.

E não para por aí! Antes, Wanessa Camargo havia descoberto que Marcus tinha a traído e chegou a perdoar o empresário. “É que no passado ele a traiu e ela o perdoou. Os dois chegaram a viajar cada um para um destino para repensar o relacionamento, mas optaram por ficarem juntos. E dessa vez, ele não soube fazer o mesmo”, revelou outra amiga.

“Eu não estou voltando para o ex-namorado. É o meu foco nos meus filhos e na minha carreira”, disparou Wanessa Camargo em recente entrevista sobre o fim de seu casamento com Marcus Buaiz.