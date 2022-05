Arthur Aguiar decide se afastar das redes. Entenda

“Estava morrendo de saudade da minha família, falei muito lá dentro do programa que nunca mais quero me afastar delas, onde eu for quero levar minha família. Me sinto muito privilegiado em poder viajar com todos e poder fazer o que amo. A Maíra já tinha fechado minha agenda para essa viagem antes de eu sair da casa, pra eu poder descansar um pouco, aproveitar esses dias com elas e já me preparar para os meus próximos compromissos profissionais”, ressaltou o cantor em conversa com a coluna.

No próximo dia 24 de maio, Arthur Aguiar tem na agenda a gravação de um projeto que envolve a parceria com Matheus & Kauan, Matheus Fernandes e Sorriso Maroto. “Por isso preciso desse tempo aqui para alinhar tudo com minha equipe e com o meu empresário Pedro Mota”.