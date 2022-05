Beijo de Gil do Vigor em pretendente no Mais Você deixa a web abalada

A Globo dedicou cerca de 14 minutos do programa para o quadro, incluindo a cena do beijo entre Gilberto e seu novo affair. Foi o primeiro encontro entre os dois após conversas online.

O momento ocorreu em um jantar romântico dentro da sede da Globo, em São Paulo, e levou muitos perfis das redes ao delírio.

Público fica eufórico com beijo de Gil do Vigor na Globo

No Twitter, não faltou recado fofo para o ex-participante do Big Brother Brasil. “Teve gente acordando com beijo gay na TV aberta. Gil protagonizou nesta quinta-feira (12) um beijo homoafetivo em um programa de TV matinal”, aprovou um.

“Simplesmente Gil do Vigor! 9:00 da matina e o Mais Você mostrando que é justa, verdadeira e pública toda forma de amor. Histórico!”, definiu outro. “9:40 da manhã e a Ana Maria colocando um beijão do Gil no Mais Você. Lendário!”, exaltou outro.

“O café da manhã da família tradicional tá diferente, né gente? Gil beijando um boyzão na boca em plena manhã de quinta-feira no Mais Você da Ana Maria Braga, na Globo”, declarou mais um.

Confira a repercussão na web:

Teve gente acordando com beijo gay na TV aberta. Gil do Vigor (@GilDoVigor) protagonizou nesta quinta-feira (12) um beijo homoafetivo em um programa de TV matinal, durante o Mais Você, de Ana Maria Braga. LGBTs comemoram e homofóbicos se irritam! Confira: https://t.co/5IrtsfpQrm pic.twitter.com/bvWl3Tgy4D — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) May 12, 2022

Simplesmente Gil do Vigor! 09:00 da matina e o mais você mostrando que é justa, verdadeira e pública toda forma de amor. Histórico! pic.twitter.com/omYmDN1at0 — Pretitudes (@pretitudes_) May 12, 2022

As multifacetas de gil do vigor no mais você em pela quinta feira pela manhã pic.twitter.com/4xgPYLJdMc — Mariana 🎓 (@_wayfamous) May 12, 2022

9:40 da manhã e a Ana Maria colocando um beijão do Gil do Vigor no Mais Você LENDÁRIOOOOOOO pic.twitter.com/vh8ydJif2G — NARÉ (@riosdenare) May 12, 2022