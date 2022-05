Caseiro é assassinado com três golpes de terçado na cabeça, em Rio Branco

O caseiro Arnaldo Ferreira Matos Filho, de 58 anos, foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (13) dentro de uma casa em uma chácara localizada na Rodovia AC-40, na região da Vila Acre, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o cunhado de Arnaldo chegou na chácara no início da tarde e chamou pelo homem, mas ele não respondeu.

Logo depois, o cunhado encontrou o cadeado da casa trancado pelo lado de fora e, desconfiado do que poderia ter acontecido, resolveu abrir a janela e encontrou Arnaldo morto dentro do quarto, com vários cortes profundos na cabeça.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos da perícia. O perito constatou que a vítima foi golpeada com três cortes profundos de terçado na cabeça.

O corpo de Arnaldo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso está sendo investigado por agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).