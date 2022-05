Cobra surge em No Limite e apavora integrante: “Passou na minha bunda”

Bruna Negreska, participante do No Limite, ficou apavorada ao se deparar com uma cobra e gritou desesperada em direção ao acampamento de sua tribo, Lua. O momento de pânico foi exibido pela Globo na última quinta-feira (6/5).

Os colegas de time conversavam tranquilamente quando ouviram os berros da competidora. Preocupados, viram Bruna em choque. Ela explicou que a cobra chegou a subir em sua perna.

“Eu estava ali sentada, tomando sol, em um momento distraído, quando senti alguma coisa me tocando, e aí quando eu olhei e vi que era uma cobra no reflexo eu a empurrei para lá e saí correndo”, afirmou a participante.