Com peças promocionais, Closet Tropical celebra Dia das Mães com sorteio de R$ 1 mil em compras

A loja de roupas Closet Tropical preparou uma programação especial para comemorar o Dia das Mães, celebrado neste domingo (8). A loja, localizada em anexo ao Auto Posto Tropical, em Rio Branco, conta com peças com desconto de até 50% e um coffee break comemorativo neste sábado (7).

Em alusão ao Dia das Mães, a Closet Tropical também preparou um sorteio, que será realizado na segunda-feira (9), de um voucher no valor de R$1.000,00 em compras para quem fizer compras acima de R$300,00. O sorteio será realizado através de uma live no Instagram @closettropical, às 19 horas. Além desse prêmio, também há uma promoção “compre duas, leve três blusas”, que segue até sábado (7).

A loja vende diversos tipos de roupas, incluindo moda plus size, dos mais variados estilos. Com horário de funcionamento de segunda à sexta-feira, das 09h às 18h e aos sábados, das 09h às 17h, mas neste sábado, véspera de dia das mães, a loja funciona até às 18h.

A Closet Tropical disponibiliza várias formas de pagamento, como cartão de crédito, com parcelas em até 5 vezes, a depender do valor da compra, à vista o cliente ganha 10% de desconto e também há a possibilidade do uso da transferência via Pix.

Veja fotos: