Concurso IME tem editais publicados com 92 vagas de nível médio

Os editais do concurso IME foram publicados nesta quinta-feira, 19. O Instituto Militar de Engenharia oferece 92 vagas para quem quer se graduar como engenheiro militar da ativa ou da reserva. O requisito para ingresso é ter o ensino médio completo.

Para o Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Ativa (CACFG/Ativa) são disponibilizadas 80 vagas, sendo 64 para ampla concorrência e 16 para negros. Tais oportunidades são destinadas a quem tem interesse em seguir a carreira militar.

Já para o Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Reserva (CACFG/Reserva) são 12 vagas, das quais dez para ampla concorrência e duas para negros. A seleção, nesse caso, é para candidatos que não desejam seguir na carreira militar.

Para se candidatar é preciso atender aos seguintes requisitos:

Para o Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Ativa

Idade mínima de 16 anos e máxima de 22 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso de formação;

Ensino médio completo;

Altura mínima de 1,60 m (candidatos do sexo masculino) ou 1,55 m (se do sexo feminino).

Para o Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Reserva

Idade mínima de 16 anos e máxima de 21 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso de formação;

Ensino médio completo;

Altura mínima de 1,60 m (candidatos do sexo masculino) ou 1,55 m (se do sexo feminino).

Futuramente, os candidatos deverão escolher entre uma das seguintes especialidades: Fortificação e Construção (Engenharia Civil); Eletrônica; Comunicações; Elétrica; Mecânica e de Armamento; Mecânica e de Automóveis; Materiais; Química; Cartográfica; e Computação.

Os aprovados no concurso IME receberão fardamento, alimentação, assistências médica, dentária e psicológica, alojamento e soldo inicial de R$1.334, podendo vir a receber promoções com os correspondentes novos proventos de acordo com a legislação em vigor.

Inscrições do concurso IME começam em junho

As inscrições do concurso IME ficarão abertas de 1º de junho a 11 de julho, pelo site do Instituto Militar de Engenharia . O primeiro passo é preencher o formulário com todos os dados solicitados.

Em seguida, gerar o boleto e pagar a taxa de R$140. É possível solicitar a isenção do valor caso se enquadre em um dos seguintes casos:

Dependente de ex-combatente falecido ou incapacitado em ação ou em consequência de participação na Força Expedicionária Brasileira (FEB) ou em operações de guerra da Marinha Mercante;

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou membros de família de baixa renda; ou

Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

As solicitações devem ser feitas de 6 a 10 de junho, pelo site do IME.

Concurso IME terá provas a partir de setembro

O concurso do IME será composto por diferentes etapas. A primeira delas será a prova objetiva, marcada para 25 de setembro. O exame terá início a partir das 13h30.

Com duração de quatro horas, os candidatos vão responder a 40 questões, sendo 15 de Matemática, 15 de Física e dez de Química.

Os aprovados nesta etapa serão encaminhados para a segunda fase, que contará com provas discursivas de matérias específicas mais uma redação.

A segunda etapa consistirá em uma discursiva de Matemática (24 de outubro); Física (25 de outubro); Química (26 de outubro); Português e Inglês (27 de outubro). Neste último caso, as avaliações terão quatro horas e meia de duração.

As provas serão aplicadas nas cidades de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Juiz de Fora, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São José dos Campos, São Paulo, Santa Maria, Teresina e Vila Velha.

Haverá, ainda, eventos complementares, tais como: Inspeção de Saúde (IS) e o Exame de Aptidão Física (EAF), composto por corrida livre de 12 minutos, abdominal e flexão de braços.

Como funciona o ingresso no IME? Entenda

O IME oferece dois cursos: o CFG/Ativa do Quadro de Engenheiros Militares (QEM), para formação de engenheiros militares da ativa; e o CFG/Reserva do QEM, para formação de engenheiros militares da reserva. Os dois graduam engenheiros dentre as especialidades oferecidas.

Durante o curso de formação, os alunos da ativa recebem durante os primeiros quatro anos do curso os seguintes benefícios: fardamento, alimentação, assistências médica, dentária e psicológica, alojamento e soldo. No quinto ano, são promovidos a 1º tenentes e passam a receber o soldo desse posto.

Enquanto os alunos da reserva recebem os benefícios acima mencionados apenas durante o primeiro ano da graduação, ano em que realizarão o curso de formação de oficiais da reserva. A partir do segundo ano, esses alunos perdem o direito ao alojamento e a todos os outros benefícios.

A validade da seleção do IME vai compreender o período entre a data de publicação do respectivo edital de homologação do resultado até 60 dias após a data limite prevista para a matrícula no curso de formação.