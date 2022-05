Confira lista com 130 concursos abertos e 18.380 vagas em todo o país

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 130 concursos e 18.380 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há seis concursos abertos com 1.048 vagas. Para o Centro-Oeste, há 14 seleções abertas com 3.252 oportunidades. Nos conselhos regionais, há dez concursos com 655 postos vagos. Entre os nacionais, há oito certames abertos para 2.265 oportunidades. Há ainda 71 seleções para outras regiões com 11.014 vagas. Nas universidades federais, são 16 processos seletivos e 95 oportunidades. Há cinco concursos nos institutos federais, com 51 vagas.

LOCAIS — DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES-DF)

Inscrições até 23 de maio pelo site: www.ibfc.org.br . Concurso com 381 vagas para cirurgião dentista (50), enfermeiro (101), médico (230). Salários: entre R$ 3.055 e R$ 12.654. Taxa: entre R$ 90 e R$ 130.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB)

Inscrições até 24 de maio pelo site https://sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf . Concurso com uma vaga para professor substituto na área de química. Salário: R$ R$ 5.831,21. Taxa: R$ não há.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (CRMV-DF)

Inscrições até 6 de julho pelo site: /www.institutoibest.org.br/informacoes/10/ . Concurso com uma vaga mais cadastro reserva para agente administrativo (1) e agente de fiscalização. Salário: R$ 2.000. Taxa: R$ 50.

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL (ADASA – DF)

Inscrições de 31 de maio a 17 de julho pelo site www.iades.com.br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx?id=c5b3a087 . Concurso com 25 vagas para regulador de serviços públicos – gestão e regulação (6); regulador de serviços públicos – engenharia civil (2); regulador de serviços públicos – engenharia ambiental e sanitária (2); regulador de serviços públicos – geologia (2); regulador de serviços públicos – economia (2); regulador de serviços públicos – contabilidade (1); regulador de serviços público – engenharia elétrica (2); regulador de serviços públicos – tecnologia da informação e comunicação (1); técnico de regulação de serviços públicos (7). Salários: entre R$ R$ 4.300 e R$ 10.000. Taxa: R$ 65.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB)

Inscrições até 31 de agosto pelo site https://inscricaoprofvisitante.unb.br/index.php?inscricao=login . Concurso com 40 vagas para professor visitante. Salário: R$ 16.591,91. Taxa: R$ não há.

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PC-DF)

Inscrições de 18 de agosto até 8 de setembro no site: www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente . Concurso com 600 vagas para o cargo de agente de polícia. Salário: R$ 8.698,78. Taxa: não informada ainda.

NACIONAIS

EXÉRCITO BRASILEIRO – ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO (EsPCEx)

Inscrições até 23 de maio no site: www.espcex.eb.mil.br/index.php/concurso . Concurso com 440 vagas para Escola Preparatória de Cadetes do Exército, divididas entre sexo masculino (400) e feminino (40). Salário: não informado. Taxa: R$ 100.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA)

Inscrições até 10 de junho de forma presencial, nos locais estabelecidos no edital para cada região. Concurso com 359 vagas para brigadista (280); chefe de esquadrão (47); chefe de brigada (19); supervisor de brigadas (13). Salário: entre R$ 1.212 e R$ 4.848. Taxa: não informada. Edital nº 7/2022: bit.ly/3LoOHNn. Edital 8º/2022: bit.ly/37RgrM4.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA)

Inscrições até 1 de julho pelo site: bit.ly/3jQEOvK. Concurso com 1.143 vagas para brigadista – prevenção e combate de incêndios florestais (898), chefe de esquadrão (152), chefe de brigada (68); supervisor de brigadas – estadual (19), federal (6). Salários: entre R$ 1.212 e R$ 6.060. Taxa: não informada.

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA DO EXÉRCITO BRASILEIRO (IME)

Inscrições de 1° de junho a 11 de julho pelo site: www.ime.eb.mil.br/ . Concurso com 92 vagas para curso de formação de oficiais da ativa (80) e formação de oficiais da reserva (12). Salário: R$ 1.334 (durante o curso). Taxa: R$ 140.

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA DO EXÉRCITO BRASILEIRO (IME) Inscrições de 1° de junho a 11 de julho pelo site: www.ime.eb.mil.br/ . Concurso com 19 vagas para engenheiro cartógrafo (1); engenheiro de computação (1); engenheiro de comunicações (1); engenheiro eletrônico (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro de fortificação e construção (engenharia civil) (7); engenheiro de materiais (1); engenheiro mecânico (distribuídas em engenharia mecânica e de armamento e engenharia mecânica e de automóvel) (2); engenheiro químico (1); engenheiro de produção (1); engenheiro nuclear (1) e engenheiro aeronáutico (1). Salário: R$ 8.245. Taxa: R$ 150. MARINHA DO BRASIL Inscrições de 4 de julho até 17 de julho pelo site www.marinha.mil.br/sspm . Concurso com 45 vagas para biblioteconomia (1); comunicação social (1); direito (2); educação física (1); estatística (1); informática/ especialidade banco de dados (1); informática/ especialidade desenvolvimento de sistemas (1); informática/ especialidade infraestrutura deTI(1); informática/ especialidade segurança da informação (1); meteorologia (1); pedagogia (1); psicologia (2) e segurança do tráfego aquaviário (2); engenharia aeronáutica (1); engenharia civil (1); engenharia de produção (1); engenharia de sistemas de computação (1); engenharia de telecomunicações (2); engenharia elétrica (5); engenharia eletrônica (4); engenharia mecânica (6); engenharia mecânica de aeronáutica (1); engenharia naval (4); engenharia nuclear (1) e engenharia química (1) e sacerdote da igreja católica apostólica romana (1). Salários: R$ 9.070,60. Taxa: R$ 140. EXÉRCITO BRASILEIRO – ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (EsFCEx) Inscrições de 14 de junho até 5 de agosto pelo site: www.esfcex.eb.mil.br./index.php/component/content/article?id=462 . Concurso com 122 vagas para anestesiologia (3); cancerologia/oncologia (5); cardiologia (8); cardiologia intervencionista hemodinâmica (2); cirurgia de cabeça e pescoço (1); cirurgia de mão (1); cirurgia geral (2); cirurgia pediátrica (1); cirurgia torácica (1); cirurgia vascular (2); clínica médica (5); endocrinologia e metabologia (3); endoscopia digestiva (3); gastroenterologia (2); geriatria (3); ginecologia e obstetrícia (3); hematologia e hemoterapia (3); infectologia (3); mastologia (2); medicina intensiva (3); nefrologia (3); neurologia (3); oftalmologia (2); ortopedia e traumatologia (3); ortopedia e traumatologia – cirurgia de joelho (1); ortopedia e traumatologia – cirurgia de ombro (1); otorrinolaringologia (2); patologia (1); pediatria (4); pneumologia (2); proctologia (2); psiquiatria (4); radiologia (2); reumatologia (1); sem especialidade (19) e urologia (1); farmácia (10); cirurgia e traumatologia buco-máxilo-facial (1); dentística restauradora (1); e endodontia (3). Salário: ____. Taxa: R$ 150. EXÉRCITO BRASILEIRO – ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (EsFCEx) Inscrições de 14 de junho até 5 de agosto pelo site: www.esfcex.eb.mil.br . Concurso com 45 vagas para administração (4); ciências contábeis (2); direito (2); enfermagem (6); estatística (1); informática (3); magistério espanhol (1); magistério física (2); magistério geografia (3); magistério história (3); magistério inglês (3); magistério matemática (2); magistério português (3); magistério químico (3), psicologia (1); veterinária (1); pastor católico romano (4) e pastor evangélico (1). Salário: ____. Taxa: R$ 150. LOCAIS – CENTRO-OESTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS (MP-GO) Inscrições até 28 de maio pelo site mpgo.mp.br/portal . Concurso com quatro vagas para secretário auxiliar (2) e oficial de promotoria (2). Salários: R$ 3.549,56. Taxa: R$ 62. AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMATER) Inscrições até 29 de maio pelo site: selecao.go.gov.br/. Concurso com 120 vagas para técnico agrícola. Salário: R$ 2.500. Taxa: não há. PREFEITURA DE NIOAQUE (MS) Inscrições até 30 de maio pelo endereço: Avenida Gal. Klinger, nº 377, Centro. Concurso com 13 vagas para assistente social (1); psicólogo (2); pedagogo (1); assistente administrativo (2); orientador sócio educacional (2); motorista II (4) e auxiliar de serviços gerais (1). Salários: entre R$ 1.212 e R$ 3.919,27. Taxa: não há. POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS (PM-GO) Inscrições até 30 de maio pelo site www.institutoaocp.org.br/concurso.jsp?id=396 . Concurso com 1.670 vagas para soldado combatente (1.500); músico (20); cadete (100) e 2º tenente – médicos, odontólogos e psicólogos (50). Salários: R$ 6.353,13. Taxa: R$ 110. POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS (PM-GO) Inscrições até 6 de junho pelo site www.institutoaocp.org.br/concurso.jsp?id=396 . Concurso com 150 vagas para cadete (100) e 2º tenente – médico (33), odontólogo (13) e psicólogo (4). Salários: entre R$ 8.433,73 e R$ 13.901,60. Taxa: R$ 130. CÂMARA DO RIO PIRES (GO) Inscrições até 20 de junho pelo site http://www.itame.com.br/site/concursos_detalhes.aspx?conid=+Dw1qYdrQGk= . Concurso com nove vagas para auxiliar legislativo (2); motorista (1); técnico legislativo (3); analista legislativo (1); consultor legislativo – contábil (1); consultor legislativo – jurídico (1). Salários: entre R$ 1.300 e R$ 2.500. Taxa: entre R$ 70 e R$ 110. PREFEITURA DE BRAZABRANTES (GO) Inscrições de 30 de maio até 4 de julho pelo site http://www.itame.com.br/site/concursos_detalhes.aspx?conid=feNC+WLMqsU= . Concurso com 63 vagas para auxiliar de serviços gerais (6); servente – serviços braçais (8); vigia (7); motorista profissional (7); operador de máquinas i (1); agente comunitário de saúde – ubs ubertino de deus passos (1); agente comunitário de saúde – ubs deuslandia (1); agente educativo (5); auxiliar administrativo (10); fiscal de tributos (1); técnico em enfermagem (2); fiscal de posturas e vigilância sanitária (2); professor de libras (1); professor de língua inglesa (1); professor p-i (7); educador físico (1); enfermeiro (2). Salários: entre R$ 1.212 e R$ 3.319,18. Taxa: entre R$70 e R$110. PREFEITURA DE SANTA RITA DO PARTO (MT) Inscrições até 2 de junho pelo site https://concurso.fapec.org/ . Concurso com 75 vagas para assistente social (1); bioquímico (1); educador físico (2); enfermeiro (5); farmacêutico (1); médico plantonista (7); nutricionista (1); odontólogo (1); psicólogo (2); professor de educação infantil – zona urbana (2); professor anos iniciais do ensino fundamental – zona urbana (1); professor anos iniciais do ensino fundamental – zona rural (2); professor de educação infantil – zona rural (2); professor de artes (1); professor de ciências (1); professor de educação física – zona urbana (2); professor de educação física – zona rural (1); técnico em enfermagem (12); técnico em radiologia (2); agente de endemias (3); inspetor de alunos (3); motorista de ambulância (3); motorista de ônibus escolar (2); recreador de creche (6); auxiliar de apoio educacional – zona urbana (1); auxiliar de apoio educacional – zona rural (3); auxiliar de merenda (4); auxiliar de serviços gerais (2) e vigia (1). Salários: entre R$ 1.212 e R$ 11.453,72. R$ Taxa: entre R$ 100 e R$ 150. PREFEITURA DE CUIABÁ (MT) Inscrições até 5 de junho pelo site https://www.selecon.org.br/ . Concurso com 941 vagas para Técnico Administrativo (105); Motorista de Ambulância (10); Técnico em Segurança do Trabalho (2); Lactarista; Técnico em Farmácia (60); Técnico em Saúde Bucal (20); Técnico em Laboratório; Gesseiro (4); Maqueiro (28); Vigilante (200); Pedreiro (20); Pintor (7); Servente (20); Eletricista (6); Armador (4); Mestre de Obras (3); Técnico em Enfermagem (240); Médico Broncoscopista; Médico Cirurgião Vascular (4); Médico Nefrologista (2); Médico Neuropediatra (2); Médico Urologista (2); Médico Reumatologista (2); Médico Ginecologista (2); Médico Cardiologista (5); Médico Dermatologista (2); Médico Endocrinologista (2); Médico Psiquiatra (5); Médico Ortopedista (2); Médico Clínico Geral (50); Médico Pediatra (200); Médico Infectologista (5); Médico Ultrassonografista; Médico Hepatologista (2); Médico Gastroenterologista (2); Médico Oftalmologista (2); Médico Otorrinolaringologista (2); Médico Intensivista (30); Médico Hematologista (2); Médico Pneumologista (2); Médico do Trabalho (2); Médico Auditor (2); Médico Regulador (4); Farmacêutico (14); Fisioterapeuta; Assistente Social; Fonoaudiólogo (5); Terapeuta Ocupacional (5); Analista de Rede (2); Analista de Sistemas (2); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Eletricista (1); Engenheiro de Segurança do Trabalho (1); Profissional de Nível Superior (25); Enfermeiro e Enfermeiro do Trabalho (1). Salários: entre R$ 1.212 a R$ 3.183,71. R$ Taxa: entre R$ 35 e R$ 40. PREFEITURA DE CÓRREGO DO OURO (GO) Inscrições até 9 de junho pelo site www.aptaconcursos.com.br/concursos/publicacoes/PREFEITURA+MUNICIPAL+DE+C%C3%93RREGO+DO+OURO-+GO/623 . Concurso com 74 vagas para auxiliar de serviços gerais (17); merendeira/cozinheira (1); pedreiro (3) e porteiro/servente (1); motorista (6); operador de máquinas (2); mecânico de veículos leves, pesados e máquinas (2) e operador de máquinas de pneus (1); analista de licitações e contratos (1); auxiliar administrativo (9) e vigia (2); técnico de enfermagem (3); analista previdenciário (1); biomédico (1); educador físico (2); enfermeiro (2); farmacêutico (1); fiscal de meio ambiente (2); fiscal de postura (1); fiscal de tributos (1); fisioterapeuta (1); médico clínico geral (1); médico PSF/ clínico geral; nutricionista (2); pedagogo (1); professores (PNA); psicólogo (2); técnico administrativo (6); técnico de laboratório de análises clínica (1) e técnico de raio x (1). Salários: entre R$ 1.335,05 a R$ 11.016. Taxa: entre R$ 80 e R$ 170.