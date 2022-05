Copa do Brasil: veja os classificados para as oitavas de final

O tempo das zebras ficou para trás na Copa do Brasil, com os clubes da Série A dominando as oitavas de final da competição. Até agora, dos 14 times já classificados, 12 estão na elite do futebol nacional. Número que ainda vai crescer, já que uma das duas vagas ainda em aberto sairá do confronto entre Bragantino e Goiás, no dia 31. Além disso, o atual campeão Atlético-MG leva uma vantagem de três gols para o jogo de volta contra o Brasiliense, no duelo que ocorre no dia 22.