Deracre executa manutenção na Rodovia AC-407, em Rodrigues Alves

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), executou uma operação tapa-buraco nos pontos críticos da Rodovia AC-407 em Rodrigues Alves.

De acordo com o gerente da autarquia em Cruzeiro do Sul, José Mauri Barboza, os agentes técnicos continuam com os trabalhos, promovendo reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica.

“Mais um trecho sendo atendido da AC-407, dessa vez no centro da cidade de Rodrigues Alves, e o Deracre em breve deve avançar mais com os serviços”, enfatizou o gerente.

Segundo o presidente Petronio Antunes, a autarquia trabalha para assegurar o avanço da manutenção da estrada:

“É uma determinação do governo garantir a manutenção nas estradas do Acre e o Deracre segue, em ritmo acelerado, com os serviços sendo executados na AC-407, em Rodrigues Alves.”

As intervenções nas estradas são realizadas pelo Deracre, que continua com obras em todo o estado.