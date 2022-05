Desastre mata 55 pessoas, inclusive artista da Globo e canal entra com plantão ao vivo com imagens inéditas

Uma tragédia abalou o Brasil todo, inclusive a Globo que tinha uma atriz envolvida.

Tudo ocorreu no Réveillon do ano de 1988 para 1989, na capital carioca, que vitimou a artista do canal, Yara Amaral.

Quem não lembra, o barco Bateau Mouche IV naufragou na Baía de Guanabara e restou 55 mortos, inclusive a atriz do canal, que não tinha conhecimento de natação.

O barco com atriz da Globo, com em torno de 150 tripulantes, ia para a praia de Copacabana, onde veriam a queima de fogos de ano novo. Faltando dez minutos para 1989, o barco naufragou entre a Ilha de Cotunduba e o Morro da Urca, por causa de ter muita gente no barco, mais do que deveria ter.

Ainda sobre a Globo

A beldade faleceu 52 anos. Sendo assim, sua genitora Elisa da Silva Amaral também estava por lá e partiu aos 73 anos. Yara Amaral fez diversas tramas da emissora, como ‘Dancin Days’, ‘Guerra dos Sexos’, ‘Anos Dourados’, ‘Cambalacho’ e muito mais. Seu derradeiro personagem na TV foi na trama ‘Fera Radical’, de 1988.

Fora isso, a mocinha da Globo também é bastante recordada por seus projetos nos palcos, especialmente por aquele que definiu o começo de sua trajetória, ironicamente chamado ‘Réveillon’, que lhe proporcionou ser premiada. Uma curiosidade é que a beldade chegou a chamar os herdeiros para o navio.

Porém os filhos da atriz da Globo, Bernardo e João Mário, que na ocasião tinham 16 e 14 anos, preferiram ir na residência de amigos. “Entrei em choque. Custei a acreditar que havia perdido, de uma só vez, minha mãe e minha vó. As feridas se fecharam, mas as cicatrizes ficam. Desde então, evito viajar no réveillon”, comentou Bernardo, hoje com 49 anos.

Na época a Globo fez um plantão urgente com o desastre, especialmente no Fantástico e Jornal Nacional.