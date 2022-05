Dinheiro ‘esquecido’: Nova consulta ao Sistema Valores a Receber é adiada

O Banco Central (BC) havia anunciado que a nova fase de consultas ao dinheiro “esquecido” em bancos começaria nesta segunda-feira, 2. No entanto, a rodada foi adiada em razão da greve dos servidores da entidade, sem previsão de nova data.

“A greve dos servidores do BC prejudicou o cronograma de desenvolvimento das melhorias do Sistema Valores a Receber (SVR). O prazo de retorno do SVR, previsto para 2 de maio, será adiado. A nova data será comunicada com a devida antecedência” esclareceu o BC.

Reabertura de nova consulta

O Sistema Valores a Receber (SVR), implementado em fevereiro deste ano, está atualmente suspenso e em aprimoramento. De acordo com o site da autoridade monetária, em breve, serão divulgadas as datas de reabertura do portal para novas consultas e resgates do saldo existente.

Além disso, a previsão é liberar informações sobre valores de pessoas falecidas e como eles poderão ser recuperados. “Enquanto isso, estamos trabalhando em melhorias do SVR e na inclusão de novos valores”, explica o BC, em nota.

O que são os valores a receber do BC?

Trata-se de um serviço que permite à pessoas físicas e jurídicas consultarem instituições financeiras para saber se possuem recursos esquecidos. Se sim, é possível saber o valor e solicitar a devolução usando o Sistema Valores a Receber.

Origem do dinheiro na nova fase

A nova rodada de consulta e saque do dinheiro esquecido em bancos deve ser anunciada ainda neste mês. A previsão é que a plataforma reúna novas fontes de informações bancárias que determinam a origem dos recursos a serem devolvidos. Confira: