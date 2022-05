Divulgado resultado final do TAF e preliminar do exame psicotécnico do concurso dos Bombeiros

O Governo do Estado do Acre divulgou no Diário Oficial desta quarta-feira (25), o resultado final da prova de aptidão física do concurso efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre.

Na mesma edição, o Executivo publicou também o resultado preliminar do exame psicotécnico, convocação para a entrevista devolutiva e abertura do prazo para recurso.

A entrevista devolutiva dos candidatos inaptos na avaliação psicológica será realizada no próximo domingo (29). O cartão de convocação contendo o local, a sala e o horário de realização, será disponibilizado no endereço eletrônico do IBFC – www.ibfc.org.br, na aba “Local de Prova”, nesta quarta.

O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar do exame psicotécnico no período das 7h do dia 30 até às 14h do dia 31 de maio de 2022, por meio de link disponibilizado no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba “Recursos”.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o IBFC por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h30 ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br. 4.3. Os horários mencionados no presente Edital obedecerão ao horário local da cidade de Rio Branco/AC.

Sobre o concurso

Com edital lançado em janeiro deste ano, o certame traz 153 vagas, sendo 122 para o cargo de aluno soldado combatente masculino e outras 31 para o mesmo cargo do sexo feminino. A remuneração inicial é de R$ 4.344, 22.