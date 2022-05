Empresário diz que caminhão apreendido com droga não pertence à Miragina e Fieac emite nota de apoio

Na última semana, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 478 quilos de cocaína escondidos em um caminhão, na BR-070. O veículo estava carregado com caixas de bolachas Miragina, empresa tradicional do Acre, que há 55 anos atua no estado garantindo emprego e renda a muitas famílias. A empresa afirma que foi vítima da ação e divulgou uma nota, neste sábado (28).

“Todas as vendas de produtos Miragina são efetuadas segundo critérios estritamente legais, com o cumprimento de todas as obrigações fiscais decorrentes. A Miragina não possui qualquer responsabilidade quanto à guarda e transporte dos produtos por ela vendidos, tão logo sejam retirados

pelos clientes em sua fábrica”, afirma nota.

O caminhão, que não é da empresa, seguia sentido Cuiabá e tinha como destino final Rio Grande do Norte. Segundo a PRF, os agentes deram ordem de parada a uma carreta e durante a fiscalização, o motorista foi questionado sobre a viagem e declarou que levaria o caminhão a pedido de uma pessoa que ele não conhece pessoalmente para o estado do nordeste, onde seria comprado o semirreboque.

O condutor, ao ser questionado sobre a carga, informou que eram caixas de biscoito de água e sal, e alegou ter acompanhado o carregamento de tudo, mas não sabia informar o peso da carga e a nota fiscal apresentada possuía indícios de adulteração. Após isso, foi realizada uma verificação no veículo e na carga, quando detectaram a diferença de peso entre algumas caixas. Ao abrir as caixas, e no interior delas foram encontrados mais de 400 tabletes de drogas.

Quanto à nota fiscal, a empresa afirma que “possui o controle de dados de todas as vendas por ela

realizadas, os quais serão prontamente fornecidos às autoridades, acaso solicitados”.

O condutor também foi questionado sobre as drogas e afirmou que havia carregado a mercadoria em uma fábrica em Rio Branco (AC) com destino a Parnamirim (RN) e que seu contratante solicitou que deixasse as carretas em um depósito de sua propriedade durante o final de semana.

A Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), emitiu uma nota de apoio à empresa onde destaca a idoneidade e “repudia toda e qualquer tentativa de macular a imagem dessa empresa que é um orgulho para a população do Acre”.



Veja a nota da Miragina na íntegra

NOTA DE ESCLARECIMENTO



A MIRAGINA INDÚSTRIA S/A, empresa genuinamente acriana com mais de meio século de história, tendo tomado conhecimento de que circula nas redes sociais vídeo de uma apreensão de drogas, realizada pela Polícia Rodoviária Federal no estado do Mato Grosso, na qual o conteúdo ilegal estaria escondido em caixas de bolachas da marca Miragina, vem a público esclarecer que:

1. Todas as vendas de produtos MIRAGINA são efetuadas segundo critérios

estritamente legais, com o cumprimento de todas as obrigações fiscais

decorrentes.

2. A MIRAGINA não possui qualquer responsabilidade quanto à guarda

e transporte dos produtos por ela vendidos, tão logo sejam retirados

pelos clientes em sua fábrica.

3. A MIRAGINA possui o controle de dados de todas as vendas por ela

realizadas, os quais serão prontamente fornecidos às autoridades, acaso

solicitados.

Rio Branco, 27 de maio de 2022.

MIRAGINA INDÚSTRIA