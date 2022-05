Ex-BBB Kerline chama a atenção de Whindersson Nunes e web vai à loucura

Santo André, 1 de maio, por Helen Batista – A ex-BBB 20 Kerline contou uma história no Twitter que deixou seus seguidores enlouquecidos. A influenciadora disse que chamou a atenção de Whindersson Nunes e, com isso, ficou totalmente desconsertada. Veja, em seguida, o que o portal É Mais MT apurou para nossos leitores.

Segundo Kerline contou, ela estava saindo de um evento e escutou alguém chamar o seu nome. Em seguida, ela se virou e era Whindersson Nunes. Tímida, ela foi até o youtuber fingindo ser algo natural, mas em 2 minutos de conversa ela não conseguiu falar nem uma palavra: “Tava indo embora de um evento aqui e escuto alguém chamando meu nome quando me viro é o @whindersson fui lá falar com ele tentando fingir costume até aí tudo bem né. Em 2 min de conversa n falei nada com nada e o diálogo foi nessa energia”, contou.