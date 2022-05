Exclusivo: LinkedIn entra no mundo dos concursos públicos com 20 mil vagas

Após dois anos de uma quase paralização geral do setor por conta da pandemia, o mercado dos concursos públicos volta está de volta a ativa. E quem participa ativamente na busca por um cargo público, deve ficar atento que um novo parceiro de peso vem ajudar nessa jornada.

Agora, os interessados na carreira pública terão a sua disposição uma página exclusiva no LinkedIn. A parceria é recente, mas a Qconcursos informa que já são mais de 2 mil oportunidades de emprego listadas na rede, somando mais de 22 mil vagas de emprego no total.

“Trabalhar com o setor público era uma vontade do LinkedIn. Então, em menos de um mês, sentamos com eles e conseguimos desenhar um projeto juntos”, explica Caio Moretti, CEO do Qconcursos em conversa exclusiva com a EXAME.

Moretti explica que a Qconcursos fica responsável por pegar todas as informações e detalhes das vagas e dos editais e esses dados sobem de forma automática na plataforma do LinkedIn. O presidente ainda comenta que a parceria é uma ótima forma de mostrar para funcionários que sempre trabalharam com o serviço privado que há boas e modernas oportunidades na carreira pública.

“Em um país com tanto desemprego, informar a população sobre as oportunidades é super relevante. É juntar bons profissionais a boas oportunidades e cada vez mais formar um serviço público melhor”, complementa Morreti.

Outro foco da parceria é aglutinar e padronizar as oportunidades, para facilitar a vida do candidato. Agora, com os concursos públicos aparecendo no LinkedIn, as oportunidades entram no modelo base de vagas da plataforma, com as informações mais importantes em destaque.

Para quem presta concursos públicos com regularidade, é normal que detalhes importantes do processo seletivo e dos editais estejam espalhadas em sites diferentes e, muitas vezes, há um desencontro de informações – o que prejudica os dois lados do negócio: o candidato e o Estado.

“É muito gratificante o Qconcursos ter sido selecionado pelo LinkedIn, uma empresa mundialmente reconhecida por levar oportunidades — do setor privado e, agora, também do serviço público — para mais de 50 milhões de pessoas por mês”, comenta Moretti.

O presidente ainda afirma que essa parceria é um passo importante para a modernização dos processos e das questões burocráticas que existem com os concursos públicos.

“Unificar e padronizar as oportunidades sempre foi um desafio eterno pra gente”, explica o presidente da Qconcursos. “Cada edital é diferente, e cada município do país tem seu próprio Diário Oficial, onde são publicadas essas vagas. Há uma década já tentávamos padronizar essa parte do processo”, argumenta o presidente.

Se inscreva em concursos públicos pelo LinkedIn

Agora, os interessados em participar de algum processo seletivo para uma vaga pública, pode acessar a página oficial de concursos público nos LinkedIn. São mais de 22 mil vagas de emprego para diversas escolaridades e cidades diferentes.