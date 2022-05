Fã da PM, menino de 8 anos produz o próprio fardamento para encontro com militares

O estudante Edren Pablo, 8 anos de idade, residente na cidade de Sena Madureira, é fã de carteirinha da Polícia Militar. Nesta semana, ele convenceu sua a família a se dirigir até o Quartel do 8° BPM, localizado no Bairro Cidade Nova para um encontro com os militares.

O que chamou a atenção dos policiais plantonistas é que Edren Pablo produziu a própria farda para o momento especial. A “ocorrência” inusitada foi registrada nas redes sociais da Polícia Militar de Sena Madureira: “Edren Pablo, 08 anos foi ao quartel e pediu para tirar uma fotografia como forma de demonstrar a admiração pela corporação, bem como, revelou que tem sonho de ser policial, inclusive fez o próprio fardamento”, diz trecho da publicação.

Esse não é o primeiro caso de demonstração de carinho e admiração com os PMs de Sena Madureira. Houve casos, inclusive, em que os militares foram convocados para celebrar aniversários de crianças que são fãs da Polícia Militar.

Em Sena Madureira, a população reconhece o trabalho relevante empreendido pela PM no combate a criminalidade.