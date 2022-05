Irmã de Mazinho, ex-deputada Marileide Serafim assume direção regional do Imac

A ex-deputada Marileide Serafim, irmã do prefeito Mazinho Serafim, assumiu nesta quinta-feira (12) a direção do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) na Regional Purus, com sede em Sena Madureira.

O convite partiu de um grupo composto por Mazinho, o senador Marcio Bittar, a deputada Meire Serafim e outras lideranças que fazem parte do União Brasil – partido em que está filiada a gestora. A escolha do nome de Marileide passou, inclusive, pela aprovação do governador Gladson Cameli.

Pedadoga de formação, a ex-deputada é especialista em Educação Ambiental, Gestão de Pessoas, Desenvolvimento Sustentável, Recursos Hídricos e Políticas Públicas, Marileide já atuou na direção do órgão por 9 anos, de 2000 a 2009.

Em entrevista ao ContilNet, a irmã de Mazinho fez questão de destacar que se sente honrada com a missão e apresentou seu objetivo frente ao mais novo desafio.

“Aceito um convite especial que parte de um grupo que reconhece a minha força de vontade e sabe da minha história. Quero contribuir para o entendimento de que o Imac não é um órgão agressivo, repressor, mas de controle, investigação e apoio aos produtores rurais, conscientes de que é possível obtermos desenvolvimento de forma responsável e sustentável”, salientou.

“Temos um governo que oportuniza isso, que nos traz uma visão progressista de futuro que não é conservadora, mas interessado no respeito ao meio ambiente, nos mecanismos de produção e engajado no fortalecimento das práticas que colaboram para o nosso progresso”, finalizou.