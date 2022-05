Jornal britânico compara assassinato em abordagem da PRF de Sergipe a caso George Floyd

O site do jornal britânico The Guardian apontou que a morte em Umbaúba, no sul do estado, ocorre exatamente dois anos depois do assassinato de George Floyd, que foi asfixiado por um policial branco em Minneapolis, nos EUA. Assim como o americano, morto em 25 de maio de 2020, Genivaldo morreu por asfixia, segundo relatório de autópsia.