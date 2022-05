Mecânico resgatado de acidente aéreo é transferido ao Pronto Socorro na Capital

No último domingo (8), um acidente aéreo ocorreu em Cruzeiro do Sul, por volta de 14:30h. Um helicóptero a serviço do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), órgão ligado ao Ministério da Saúde, realizou um pouso forçado.

Na terça-feira (10), o mecânico de helicóptero, Jorge da Silva Figueiredo, de 63 anos, última vítima do acidente a ser resgatada, foi transferido por Tratamento do Domicílio (TFD) ao Pronto Socorro de Rio Branco. De acordo com informações do diretor do Hospital do Juruá, Elcimar dos Reis, o mecânico fraturou a segunda vértebra, por isso, necessita passar por neurocirurgia, na capital do Estado.

O paciente declarou que começou a sentir dores na região da lombar logo após a queda da aeronave, não conseguindo assim deixar o local do acidente junto ao piloto, Rodrigo Castro, e o técnico em enfermagem, João Gomes.