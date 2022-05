Mulher é flagrada com 21 macarrões de maconha nas partes íntimas, no presídio de Sena

Na manhã deste domingo (22), os policiais penais que atuam no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, conseguiram interceptar uma visitante que pretendia entrar com drogas dentro da unidade. O flagrante foi realizado a partir de uma denúncia anônima recebida pela Polícia Civil que, por sua vez, a repassou à equipe do presídio.

De acordo com informações, ao se apresentar na entrada do presídio, a mulher foi comunicada acerca da denúncia, mas negou, de início, que estivesse portando o entorpecente. Minutos depois, vendo que estava sem saída, acabou confessando que estava transportando a droga em suas partes íntimas, envolta em um preservativo.

Os devidos procedimentos foram adotados e ao final os policiais penais encontraram 21 macarrões de maconha. A acusada disse, em depoimento, que entregaria a droga para o seu esposo que cumpre pena no referido local.

Diante dos fatos, a mulher foi encaminhada para a Unidade de Segurança Pública (USP) para os procedimentos cabíveis. Já seu esposo foi levado para a sala de sanção disciplinar do presídio.