Newcastle está disposto a desembolsar milhões pela contratação do ex-Flamengo Lucas Paquetá

O brasileiro Lucas Paquetá, do Lyon e da seleção, está na mira do Newcastle. De acordo com o “The Times”, o “novo rico” do futebol inglês está em busca de passos maiores sob o comando do grupo de investimento da Arábia Saudita. O atacante revelado pelo Flamengo seria uma opção para reforçar a equipe para a próxima temporada.

Segundo a publicação, o Newcastle estaria disposto a oferecer 59 milhões de euros (cerca de R$ 304 milhões na cotação atual) pelo atleta de 24 anos. Se a transferência fosse concretizada por esse valor, Paquetá se tornaria a contratação mais cara da história do clube.

Não é a primeira vez que a equipe francesa é alvo do Newcastle na procura por reforços. Durante a segunda metade da atual temporada, o time investiu pesado para contratar um outro brasileiro do Lyon: Bruno Guimarães. A aposta no ex-companheiro de ataque de Paqueta se mostrou acertada, e ele logo assumiu a titularidade no time comandado por Eddie Howe. Com cinco gols e uma assistência em 17 jogos, o brasileiro de 24 anos ajudou na evolução do projeto.

Lucas e Bruno podem voltar a jogar novamente em breve se as equipes entrarem em acordo.