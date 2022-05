No AC, mais de 70% das crianças vacinadas contra Covid estão com 2ª dose atrasada

Uma reportagem divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo aponta que, no Acre, mais 70% das crianças de 5 a 11 anos que receberam a primeira dose de uma das vacinas contra Covid-19 nos primeiros meses do ano podem estar com a segunda dose atrasada.

Outros três Estados estão na mesma situação: Rondônia, Amapá e Roraima.

Distrito Federal, Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná são os únicos com menos de 50% de atrasos entre as doses, segundo os números oficiais.

A Folha considerou as informações que entraram no DataSUS até seis dias após a data de recorte desta análise (23 de abril). A extração das informações do DataSUS foi feita em 29 de abril.

“A baixa adesão das crianças à vacinação contra Covid e o abandono vacinal têm preocupado especialistas. Estudo publicado em fevereiro mostrou que acelerar a vacinação poderia evitar, de maneira significativa, mortes e internações de crianças de 5 a 11 anos”, diz um trecho da reportagem.

Em nota à Folha, o Ministério da Saúde disse que já distribuiu para estados e Distrito Federal o total de 21,3 milhões de vacinas para imunizar a população de 5 a 11 anos com a primeira dose e mais 18,7 milhões para a segunda dose.