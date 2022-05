Pedro Scooby esclarece suposta rivalidade com Arthur Aguiar

Após sair do BBB22, Pedro Scooby se afastou de Arthur Aguiar, e até declarou que não torcia para o ator levar o primeiro lugar no reality show. Com isso, boa parte do público passou a apontá-lo como “rival” do campeão da edição. No Baile da Vogue, na noite da última sexta-feira (29), o surfista esclareceu o assunto e abriu o jogo sobre seu sentimento pelo ator.

Para a coluna de Fábia Oliveira, do Em Off, Pedro Scooby negou qualquer rivalidade com Arthur Aguiar. Segundo ele, tal apontamento não passa de falso boato.

“Não tenho nada contra ele. As pessoas que criam as coisas. Coisas que simplesmente não existem, e só porque nós temos estilos vida e gostos diferentes”, garantiu o surfista.

Scooby ainda falou que, diferentemente de Arthur, manterá a relação próxima com Paulo André e Douglas Silva. “O que não acontece com o DG e o PA. Os dois são meus irmãos e nós estávamos sempre juntos e vamos continuar”, afirmou.

Arthur Aguiar não acredita em amizade com Scooby após BBB22

Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva já entregaram que estão planejando passar o réveillon deste ano juntos e não citaram Arthur Aguiar. O campeão do BBB22, por sua vez, declarou em entrevista que não acredita em uma amizade com o surfista e o ator no futuro.

Arthur venceu o programa com 68,96% na noite da última terça-feira (28) e deste então segue cumprindo agenda. Ele já deu várias entrevistas, desde “Bate-Papo BBB” até “Mais Você” e coletiva de imprensa, e dentre elas o ator não hesitou em falar quais brothers quer manter amizade fora da casa mais vigiada do Brasil.

Ele elegeu Paulo André, Tiago Abravanel e Eliezer. Disse também que gostou de conhecer Naiara Azevedo e, de quebra, opinou sobre DG e Scooby.

“O PA, com certeza, o Tiago, o Eli é um cara que eu gosto muito, a gente acabou se aproximando. Conheci pouco a Naiara, mas gostava de trocar ideia com ela”, começou.

Arthur gostou de conhecer DG, mas não sabe se a relação se estenderá ou se é algo recíproco: “O DG também, apesar de ter me decepcionado, a gente já conversou e acho que ficou para trás isso, mas não sei se vai ser recíproco”. Já sobre o surfista, foi claro:

“O Pedro também, acho que não vai rolar aqui fora, mas foi um cara que me ensinou bastante coisa, aprendi muito com ele. Foi uma pessoa que me fez abrir os olhos para a importância de viver, de querer viver a vida, de não querer ter razão o tempo todo.”