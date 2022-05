PM prende homem que matou capivara para comer na Baixada da Sobral

Vagner de Campos Júnior, 33 anos, foi preso acusado de crime ambiental na tarde deste domingo (15), na rua João Amâncio, próximo as Torres da Estação Floresta, no bairro João Paulo II, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Vagner e três caçadores estavam com cachorros e terçados caçando em uma área de mata que fica entre os bairros Cabreúva e Plácido de Castro, quando foram surpreendidos por uma guarnição do 1° Batalhão que fazia buscas pelo lugar, tentando encontrar objetos ilícitos e principalmente motocicleta roubadas que ficam escondidas nas matas para “esfriar” – linguagem que, segundo a polícia, é utilizada pelos criminosos para se referir a veículos que não possuem rastreador.

Na abordagem foram encontrados com quatro caçadores um terçado e uma capivara abatida dentro de um saco de fibra. Ao serem perguntados sobre a finalidade do animal abatido, se seria para consumo ou para a venda, prontamente Vagner assumiu a autoria do crime e disse que seria para o consumo de sua família. Mesmo explicando que matou o animal para comer, Vagner recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos cabíveis ao caso.