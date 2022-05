PM prende maior e apreende menor com droga em Rio Branco

Alessandro Pinheiro Crispim, de 18 anos, foi preso, e um adolescente de 13 anos apreendido por tráfico de drogas, no final da tarde desta terça-feira (17), no Ramal do Panorama, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma guarnição do Giro estava realizando um patrulhamento de rotina, quando avistou o jovem e o adolescente em fundada suspeita em via pública. Ao perceber a presença da guarnição, a dupla tentou correr, mas acabou abordada pela PM.

Na revista pessoal, foram encontrados, em posse da dupla, 13 trouxinhas de cocaína, 3 papelotes de skunk e 8 tabletes de maconha. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao maior e de apreensão ao adolescente, que foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.