Policia Civil realiza atendimento com emissão de cédulas de identidade no CRAS da Cidade Nova

Na manhã de sexta-feira, 27, a Polícia Civil, por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo (IIRHM) realizou atendimento com emissão de cédulas de identidade a moradores do bairro Cidade Nova.

Os atendimentos foram realizados no Centro de Referência a Assistência Social (CRAS) com emissão de 1ª e 2ª vias de cédulas de identidade.

O atendimento se em parceria com a Prefeitura de Rio Branco por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) que solicitou o serviço por meio de ofício.