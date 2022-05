Prefeitura de Rio Branco abre licitação de pregão eletrônico para aquisição de motores

A Prefeitura Municipal de Rio Branco abre licitação de pregão eletrônico 046/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para aquisição de motores de popa 30HP, motores de popa 40HP, gerador de energia acoplado portátil de 13,5 HP Trifásico, barcos de alumínio do tipo voadeira, e hélices para os respectivos motores. Insumos necessários para a execução das atividades do cronograma de atendimentos realizados por via fluvial, desenvolvidas pela Divisão de Saúde na Comunidade e Departamento de Controle de Zoonoses para vacinação imunizante, antirrábica de cães e gatos em nome de Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e Fundo Municipal de Saúde. Natureza do objeto: compras.

Data de Abertura: 06 de junho de 2022, 08:30

O edital está disponível desde 24 de maio.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.