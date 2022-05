Rede municipal de ensino já está autorizada a receber 100% dos alunos, diz prefeitura

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), vem a público esclarecer que a rede municipal de ensino já está autorizada a receber 100% dos alunos em todos as aulas e dias letivos.

Esse retorno diário de todos os alunos às aulas presenciais está em conformidade com as novas diretrizes para o funcionamento das instituições de ensino considerando o avanço da classificação de risco para a Pandemia de Covid-19 e orientações do Conselho Municipal de Educação de Rio Branco e do Ministério Público do Estado do Acre. Nas turmas de ensino fundamental – 1º ao 5º ano, e Educação de Jovens e Adultos – EJA, esse retorno 100% dos alunos às aulas está sendo imediato.

No que se refere a Educação Infantil (Creche e Pré-escola) ainda há escalonamento devido implementação do período de Acolhimento e Adaptação, o qual tem como objetivo acolher as crianças promovendo ações para minimizar o impacto da chegada a um local estranho, convivendo com pessoas estranhas, bem como, o acolhimento das famílias e informá-las quanto a esse processo e, assim, deixá-las mais seguras para que deixem seus filhos.

De acordo a diretora de Ensino, Profª Maria Zélia Mendonça, é importante ressaltar que, essa é uma prática consolidada na rede municipal de ensino e implementada com mais ênfase na rede de creches, que iniciou muito antes da pandemia. No entanto, especialmente neste ano de 2022, após dois anos de pandemia e que as crianças ficaram dois anos com atividades não presenciais. “Isso significa dizer que as crianças da pré-escola estão ingressando numa instituição educativa pela primeira vez, o que exige de todos um olhar atencioso e cuidadoso também para essa etapa”, informou Maria Zélia.