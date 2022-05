São Francisco e Galvez fecham a 1ª rodada do Campeonato Acreano Sub-20

Duas partidas fecham na tarde desta quarta-feira (18), no estádio Florestão, a primeira rodada do Campeonato Acreano Sub-20. O primeiro duelo será entre Humaitá e Vasco da Gama, a partir das 14h30. Logo depois, às 16h30, as equipes do São Francisco e do Galvez fecham a primeira rodada. ­

Mudanças

Na tarde da última segunda-feira (16), o Departamento de Competições da Federação de Futebol do Acre (FFAC) fez ajustes na tabela de três partidas da segunda rodada do Campeonato Acreano Sub-20, todas programadas para sábado (21). A entidade futebolística, atendendo pedido do Sena Madureira, resolveu transferir a partida do clube, antes programada para o Florestão, para o estádio Marreirão, em Sena Madureira. O duelo será diante do São Francisco e a bola rola a partir das 15h.

O Sena Madureira entra em campo buscando a reabilitação na competição, após derrota na estreia para o Rio Branco. O técnico Artur de Oliveira vai trabalhar a semana inteira buscando encaixar o melhor sistema de jogo para encarar o clube católico. Oliveira está confiante e acredita que a presença do torcedor seja um diferencial favorável à sua equipe.

As outras duas partidas do sábado (21) envolvendo as equipes de Andirá x Rio Branco-AC e Náuas x Plácido de Castro tiveram alteração no horário por conta de adequação da logística do jogo do Rio Branco-AC contra o Amazonas pelo Campeonato Brasileiro da Série D, às 16h, no estádio Florestão.

Com isso, o confronto entre Andirá x Rio Branco-AC, antes previsto para as 16h, foi antecipado para às 7h30. Já a partida entre Náuas x Plácido de Castro, marcada para às 18h, ocorrerá às 9h30.