Sensitiva prevê vitória de Juliette em eleições: ‘Vai ser presidente’

Nesta quarta-feira (11/05), a cantora Juliette Freire, de 32 anos, foi surpreendida com a previsão de que poderá se tornar presidente do Brasil num futuro próximo. A campeã do BBB 21 (TV Globo), no entanto, reagiu em tom de surpresa e alegou não ter coragem de se envolver com política.

De acordo com a sensitiva Bianca Godói, a vencedora do BBB21 tem tudo para se tornar presidente do Brasil. “Tive uma informação que veio através do meu mentor espiritual que a Juliette vai ser presidente do Brasil, vai se envolver na política e possivelmente vai se tornar presidente, mas acredito que não vai ser na próxima eleição, mas sim em eleições futuras”, disse ela para o Observatório da TV. Bianca ainda revelou que Juliette contará com a ajuda de outra famosa. “Ela vai ser aconselhada e orientada por uma mulher famosa que é próxima a ela e vai tomar essa decisão de entrar para a política. No momento ainda não posso revelar o nome dessa mulher, porém quando eu tiver autorização do plano espiritual faço a revelação do seu nome”, concluiu. Diante da repercussão entre os fãs, Juliette se manifestou na página “Vem Me Buscar bebe” alegando não ter coragem de tomar tal passo em sua vida. “kkkkkkkk… Caráter eu tenho, coragem não”, escreveu ela.