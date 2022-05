Síndrome respiratória grave continua em crescimento no Acre, diz Fiocruz

Como identificado por especialistas, os casos de síndrome respiratória aguda grave (Srag) continuam em crescimento no Brasil e, especialmente, no Acre.

O dado é da última edição boletim do Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira (26). A estimativa é de que o país teve 6.000 casos entre os dias 15 e 21 de maio.

O número indica uma tendência de crescimento tanto em curto prazo, definido em relação a dados das últimas três semanas, como em longo prazo, que considera informações de seis semanas atrás.

Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins apresentaram tendência de aumento em relação às últimas seis semanas, além do Distrito Federal.

Os dados apontam também que 19 capitais registraram alta.