Após denúncia, homem acaba preso com arma e drogas em Rio Branco

Evailo Rodrigues da Silva foi preso acusado por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (27), na Rua General Vieira de Souza, no bairro Nova Esperança, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, os militares do Rotam, do Bope, estavam em patrulhamento de rotina, quando receberam uma denúncia anônima de moradores, que informou que seu vizinho Evailo estava portando arma de fogo e ameaçava constantemente os moradores do bairro que estavam assustados com a agressividade do acusado.

De posse da denúncia, os PMs começaram a fazer ronda ostensiva e viram no próprio bairro o acusado em um carro modelo Gol de cor vermelha. Foi dada ordem de parada, a qual foi obedecida, e na revista pessoal nada foi encontrado. Já na revista veículo foi encontrada uma arma de fogo calibre 22 e duas munições intactas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Evailo, que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas e a arma de fogo apreendida, para serem tomadas as medidas cabíveis.