Brad e Jolie, Naldo e Moranguinho: 4 casais que já fizeram ménage

Nesta quinta-feira (30/6), a intimidade do casal Naldo Benny e a modelo Moranguinho acabou sendo exposta depois que uma mulher revelou ter recebido um convite dos dois para fazer sexo a três. Em prints do Instagram, a jovem mostrou o convite e detalhes das mensagens privadas. De acordo com eles, a proposta foi feita para “apimentar a relação” dos pombinhos, e não se tratava de infidelidade.

A tática, comum para quem busca novas aventuras sexuais, já foi buscada por outros casais famosos. Assim Como Naldo e Moranguinho, veja outras celebridades que turbinaram a relação com um ménage. Brad Pitt e Angelina Jolie O famoso casal hollywoodiano chama atenção pela beleza e pelo sucesso feito nas telonas. Apesar de não estarem mais juntos, Pitt e Jolie participaram de uma sessão de sexo a três com a modelo da Victoria’s Secret Karolina Kurkova, segundo tabloides estrangeiros. Reprodução Tiago Abravanel e Fernando Poli Durante sua participação no Big Brother Brasil, Abravanel contou algumas de suas experiências sexuais com o marido. Na última Farofa da Gkay, a influenciadora digital revelou que os dois beijaram outras pessoas e tinha rolado um “trisal”. A terceira pessoa, no entanto, não foi revelada. @tiagoabravanel/Instagram/Reprodução Gabriel Roncatti e Marina Ferrari Depois que ficou solteira, algumas intimidades de Boca Rosa também foram expostas. Neste mês, foi revelado que a influenciadora digital teria participado de um ménage durante a Farofa da Gkay, mas em 2018. À época, o sexo a três aconteceu com Gabriel Roncatti e a ex-namorada, Marina Ferrari. Instagram/Reprodução