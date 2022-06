Calegário preside sessão solene em alusão ao Dia Estadual do Terceirizado

Na manhã desta quinta-feira, 09, o Deputado Estadual Fagner Calegário presidiu a sessão solene em alusão ao Dia Estadual do Terceirizado, comemorado anualmente no dia 08 de junho. O Dia Do Terceirizado é uma lei de autoria do Deputado.

Calegário enalteceu os terceirizados, destacando a importância da categoria para o Estado, além de citar algumas de suas ações para a classe. Responsável pela volta do auxílio alimentação para os terceirizados e a priorização destes na vacinação, no início da pandemia, o Deputado Estadual possui uma longa lista de ações em prol dos servidores.

A sessão solene visou homenagear os terceirizados acreanos. Vindo da terceirização, Calegário foi eleito com a maioria de votos vindos da terceirização, e até hoje é considerado o maior representante da categoria dentro da Assembleia Legislativa do Acre. Para ele, é de suma importância que estes servidores sejam devidamente respeitados e valorizados.

“Eles são muitas vezes os primeiros a chegar e os últimos a sair. São peças fundamentais dentro da nossa sociedade. Tenho e carrego em mim, o maior respeito e carinho por todos os terceirizados do meu estado. Quero que contem comigo e que saibam que não desistiremos até a classe ser devidamente valorizada.

“Continuaremos a trabalhar a todo momento”, discursou o Deputado Estadual.

Na ocasião, estiveram presentes o SEAC, SL-Contac, terceirizados há mais de vinte anos na terceirização e ex-terceirizados que transcenderam a categoria e empresários da área.

Calegário recebeu diversos elogios pela atuação em prol da categoria. O trabalhador terceirizado Marcos Elis, representando dos colabores da assembleia, também agradeceu ao Deputado Calegário pelo apoio aos terceirizados. ‘’Estou a quinze anos, e só tenho a agradecer ao Deputado.”, concluiu Marcos.