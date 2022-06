Com planos para concurso, PPSA tem aumento no quadro de pessoal

A Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural, que tem planos para um novo concurso PPSA até 2023, conta agora com um novo limite para o seu quadro de pessoal. Conforme portaria, a companhia pode preencher até 163 postos.

Apesar do quadro enxuto, o novo limite aplicado pelo Ministério da Economia é o dobro do ano passado. Em 2021, a portaria do ME limitava a 81 postos. Agora, são mais 82 vagas liberadas.

Conforme a portaria divulgada nesta quarta-feira, 29, compete à PPSA gerenciar o seu quadro de pessoal próprio, praticando atos de gestão para contratar ou desligar empregados, desde que observadas as dotações orçamentárias aprovadas para cada exercício.

Vale lembrar que, em relatório publicado em abril deste ano, o planejamento estratégico da PPSA previa a realização de processo seletivo público para contratação de quadro permanente até 2023.

Resumo sobre a seleção

Órgão : Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural

: Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural Cargos : a definir

: a definir Vagas : 55 previstas

: 55 previstas Requisitos : a definir

: a definir Remunerações : a definir

: a definir Status: em estudo

Concurso PPSA nunca foi realizado

A PPSA nunca realizou concurso público e segue, até hoje, com profissionais comissionados e contratados temporários em seu quadro.

Um dos últimos ingressos de profissionais na estatal ocorreu em 2017, quando a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural realizou um processo seletivo para a contratação de temporários.

Na época, foram oferecidas 15 vagas imediatas e mais 225 para cadastro de reserva. Os salários variaram de R$5 mil a R$25 mil e as contratações aconteceram conforme o regime celetista.

Todas as oportunidades foram para o cargo de assistente. Para concorrer, era preciso ter nível superior em áreas específicas, fluência na Língua Inglesa e experiência de três a 15 anos, na área do Petróleo.

Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, com perguntas de: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos. O processo seletivo teve validade de até dois anos.