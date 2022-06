De Cruzeiro do Sul, Juliana Melo é eleita Miss Universo Acre pela segunda vez; confira

Nesta sexta-feira (17), o Acre conheceu a sua candidata à coroa e faixa de Miss Brasil 2022, a cruzeirense Juliana Melo foi aclamada pela organização do concurso no Acre, como a Miss Acre 2022.

A advogada e empresária segue para seu segundo reinado, o primeiro teve início no ano de 2021, quando foi eleita por jurados no concurso realizado no Gran Reserva.

O ContilNet conversou com a coordenadora do concurso no estado, Meyre Manaus, que explicou que seguiu toda orientação da organização nacional. Onde esse ano, a maioria dos Estados, “aclamaram” suas representantes, e não realizam concursos.

De acordo com Meire, a acreana já passou por uma entrevista com a organização nacional do Miss Brasil, antes de ser aclamada Miss Acre 2022.

Na página oficial do concurso e em seu perfil pessoal, a representante do Acre já tem sua foto divulgada confirmando a participação novamente. Caso passe nas futuras etapas e fique no top 5, Juliana embarca rumo a São Paulo para concorre a final do Miss Brasil.

Veja como funcionar o concurso esse ano:

Meyre Manaus também aproveitou o espaço para anunciar que as candidatas ao Miss Universo Acre 2023 já podem procurá-la para saber os detalhes e toda preparação. Manaus já busca a próxima representante do Acre e está selecionando as candidatas.

Mais uma vez, o Juruá leva a faixa e tem uma representante no título de Miss Acre. Conheça Juliana Melo, a Miss Acre 2022.