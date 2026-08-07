Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”

A cantora Britney Spears, 44, fez um longo desabafo em suas redes sociais sobre como foram os anos na música sob a tutela de seu pai, Jamie Spears. A decisão da tutelagem teve fim em 2021, após movimentação da cantora e dos fãs e o movimento “Free Britney”.

O texto de Britney no X começou com uma reflexão sobre ter descoberto que seus pais haviam viajado secretamente com seus filhos, Sean e Jayden James, para a praia há 5 anos, e como aquilo a machucou. Os jovens são frutos da relação da princesa do pop com Kevin Federline.

“As fotos que vi da minha mãe e meu pai em segredo na praia o verão inteiro com meus filhos, todos os fins de semana. Eu me perguntava por que eu não era parte dos passeios secretos e legais deles. Eu me senti desmoralizada por viver em um país onde era aceito que pessoas como minha mãe e meu pai levassem vidas secretas com meus filhos”, refletiu a cantora.

A cantora relembrou restrições feitas pelo seu pai quando ela estava sendo perseguida por paparazzi em seu auge, que incluíam ela ser proibida de ir frequentar restaurantes ou ver amigos.

“Lembro do meu pai não me deixando ir a uma lanchonete para comer um hambúrguer com uma nova amiga extremamente legal, porque toda a atenção que recebi dos paparazzi depois de ficar presa na minha casa por 4 meses o ofendeu. Nunca mais fui autorizada a ver minha amiga ou a ir a lanchonetes tradicionais de hambúrguer… Se você me conhece, sabe que eu amo comida.”

“A sociedade não entende, até hoje, os efeitos reais dos direitos e das liberdades que qualquer pessoa deveria poder ter“, acrescentou. Britney foi colocada sob curatela em fevereiro de 2008, após ter sido involuntariamente internada em uma clínica psiquiátrica no início do mesmo ano, após alegarem supostos problemas de saúde mental. A decisão no início era temporária e, após ser estendida por meses, durou até 2021. A cantora sempre objetou a decisão e tentou buscar a sua liberdade.

No depoimento desta sexta (7), Britney disse nunca ter tido a oportunidade de se expressar livremente e os efeitos nocivos da curatela em sua vida.

“Eu costumava ser incrivelmente inteligente e fui submetida a uma lavagem cerebral dentro de um sistema ignorante, em que todo maldito mundo se aproveitava de mim (…) Sinto falta do brilho no olhar. Eu era inacreditavelmente apaixonada por tudo. Sei que tudo foi há anos, mas, à medida que envelheço e entendo meu verdadeiro valor como mulher, olho para trás e digo: ‘Como diabos um governo permitiria isso?'”

Britney acrescentou que se sentia “fraca” e sobre sentir ter falhado com seus filhos por não compartilharem de sua fé em Deus. “Quero dizer aos meus filhos e às pessoas em geral que sinto muito pelos meus erros do passado.”

Sobre voltar para a música, Britney revela não desejar voltar para a indústria musical e sentir que não pôde ser verdadeira consigo quando vivia na mídia e sob a curatela.

“Eu não quero estar nesse meio e, francamente, a ideia desse meio. Não é como era quando eu era mais jovem. Minha intenção e minha mentalidade eram completamente diferentes quando eu costumava me apresentar… Em nenhum momento, durante aqueles 15 anos, aquilo representava quem eu era ou a forma como eu pensava. Eu tinha vergonha, ficava constrangida e era forçada a fazer tudo aquilo.”

“Ao contrário de quando eu era mais jovem, quando eu sonhava e me sentia incrivelmente mais leve, e a conexão com os fãs era diferente. Eu simplesmente estava sendo atrevida e fazendo o que queria”, acrescentou. “Estou simplesmente aqui para compartilhar minha perspectiva abertamente, porque sinto que fui incompreendida ao longo da minha vida. Quero me aproximar mais de Deus e colocar meu coração em sua forma mais bonita e espiritual”, concluiu.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por larissasantos.

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