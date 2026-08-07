Saiba quem é Myra Ruiz, atriz pedida em casamento no palco de Wicked

Myra Ruiz foi surpreendida pelo namorado Fabrizio Gorziza após apresentação de Wicked no Rio.

Reprodução/Instagram @wickedbrasil

Intérprete da bruxa Elphaba foi surpreendida pelo ator e namorado Fabrizio Gorziza diante da plateia; casal está junto desde a montagem de Matilda.

O encerramento da apresentação do musical Wicked nesta quinta-feira (6/8), no Rio de Janeiro, reservou uma surpresa emocionante para o público e para a protagonista do espetáculo. A atriz Myra Ruiz, de 33 anos, que interpreta a bruxa Elphaba, foi pedida em casamento no palco pelo ator Fabrizio Gorziza, seu companheiro de cena e namorado desde 2023.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Isabela Thurmann para o portal METRÓPOLES, a cena viralizou rapidamente nas redes sociais e mobilizou fãs de teatro musical em todo o país.

“As melhores coisas que aconteceram na minha vida aconteceram no palco. Eu te conheci no palco. Há 3 anos, lá em Matilda, e nesses 3 anos eu aprendi muita coisa contigo, coisas maravilhosas”, declarou Fabrizio Gorziza em discurso destacado por Isabela Thurmann no METRÓPOLES.

Quem é Myra Ruiz e a trajetória nos grandes musicais

Conforme detalhado pela cobertura de Isabela Thurmann no METRÓPOLES, Myra Ruiz é consolidada como um dos principais nomes das artes cênicas do Brasil:

Perfil da Atriz: Paulistana de 33 anos, Myra é atriz, cantora, dançarina e dubladora de destaque no teatro musical.

Papéis Marcantes: Ganhou notoriedade ao viver Maureen em Rent , a protagonista de Evita e a bruxa Elphaba na consagrada montagem brasileira de Wicked .

Trabalhos Recentes: Ao lado de Fabi Bang (intérprete de Glinda em Wicked ), dividiu o papel de Fiona em Shrek – O Musical .

A História de Amor: O relacionamento com Fabrizio Gorziza começou nos bastidores da versão brasileira do musical Matilda.

Quem pediu Myra Ruiz em casamento?

A atriz foi pedida em casamento pelo ator Fabrizio Gorziza, que também integra o elenco de Wicked e namora a artista desde 2023.

Qual papel Myra Ruiz interpreta no musical Wicked?

Myra Ruiz interpreta a protagonista Elphaba, a Bruxa Boa do Oeste, na montagem brasileira do espetáculo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet