Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar

Durante a Copa, Biancardi e Neymar foram criticados por não levarem Helena para os E.U.A

A influenciadora Bruna Biancardi, 32, preparou um Arraial fora de época ao lado de Neymar, 34, nesta sexta-feira (7). A família reuniu amigos e familiares, dentre eles estavam Mavie, 2, Mel, 1, e Davi Lucca, 14.

No entanto, a ausência de Helena, 2, a quarta filha que o jogador teve com Amanda Kimberlly, chamou a atenção dos internautas. Essa não é a primeira vez que o público nota a ausência da criança em eventos da família de Neymar.

Em junho deste ano, durante a Copa do Mundo 2026, Biancardi e Neymar foram criticados por não levarem Helena para os Estados Unidos durante o período. Na última semana, no entanto, o casal organizou uma festa de aniversário para Helena e Mel, já que não puderam comemorar durante o Mundial.

Agora, porém, o Arraial soma mais um evento em que o público percebe a ausência da filha de Neymar.

Compras na 25 de Março

Nesta quinta-feira (6), Bruna Biancardi revelou que foi à Rua 25 de Março para comprar prendas e itens de decoração para o Arraial organizado por ela e por Neymar. Ela compartilhou momentos fazendo compras e mostrou detalhes da organização da festança durante seu vlog.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gabrielacarvalho.

Conteúdo Original / Fonte: gabrielacarvalho