Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada

Cantora brincou com o horário matinal ao vivo no 'Mais Você'.

Anitta no Mais Você

Durante participação na atração da TV Globo nesta sexta-feira, cantora comentou a reação que teve ao ouvir o despertador tocar logo cedo.

A cantora Anitta marcou presença no programa Mais Você, comandado por Ana Maria Braga, nesta sexta-feira (7/8), e abriu o bate-papo com uma brincadeira direta sobre o horário de exibição da atração matinal. A artista revelou que a reação ao ouvir o alarme soar de manhã fez com que ela se recordasse do motivo de estar sumida da mesa de café da manhã mais famosa do país.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a colocação espontânea arrancou risadas imediatas da apresentadora e da equipe no estúdio.

“‘Quando tocou o despertador, eu lembrei por que eu nunca mais vim. É muito cedo’, disparou Anitta no ar”, destacou a repórter Letícia Perdigão na matéria do METRÓPOLES.

Novo momento da carreira e lançamento de álbum

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, a participação do ícone pop foi além das brincadeiras da manhã:

Reação de Ana Maria: A franqueza da cantora fez com que a apresentadora caísse na gargalhada, divertindo também o público de casa e as redes sociais.

Divulgação Musical: Aproveitando o espaço do programa, Anitta conversou sobre o atual momento de sua trajetória artística após o recente lançamento do álbum Equilibrium .

Repercussão Web: O trecho do comentário sobre o despertador viralizou rapidamente nas redes sociais, com internautas se identificando com a reação da cantora ao acordar cedo.

O que Anitta disse para Ana Maria Braga no “Mais Você”?

Anitta brincou sobre o horário matinal do programa dizendo que, quando o despertador tocou bem cedo, lembrou o motivo de não ir ao programa há tanto tempo.

Qual projeto Anitta foi divulgar no “Mais Você”?

A cantora esteve na atração para falar sobre a nova fase de sua carreira e o lançamento de seu álbum Equilibrium.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet