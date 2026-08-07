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Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada

Cantora brincou com o horário matinal ao vivo no 'Mais Você'.

Por Redação ContilNet
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Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Anitta no Mais Você

Durante participação na atração da TV Globo nesta sexta-feira, cantora comentou a reação que teve ao ouvir o despertador tocar logo cedo.

A cantora Anitta marcou presença no programa Mais Você, comandado por Ana Maria Braga, nesta sexta-feira (7/8), e abriu o bate-papo com uma brincadeira direta sobre o horário de exibição da atração matinal. A artista revelou que a reação ao ouvir o alarme soar de manhã fez com que ela se recordasse do motivo de estar sumida da mesa de café da manhã mais famosa do país.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a colocação espontânea arrancou risadas imediatas da apresentadora e da equipe no estúdio.

“‘Quando tocou o despertador, eu lembrei por que eu nunca mais vim. É muito cedo’, disparou Anitta no ar”, destacou a repórter Letícia Perdigão na matéria do METRÓPOLES.

Novo momento da carreira e lançamento de álbum

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, a participação do ícone pop foi além das brincadeiras da manhã:

  • Reação de Ana Maria: A franqueza da cantora fez com que a apresentadora caísse na gargalhada, divertindo também o público de casa e as redes sociais.

  • Divulgação Musical: Aproveitando o espaço do programa, Anitta conversou sobre o atual momento de sua trajetória artística após o recente lançamento do álbum Equilibrium.

  • Repercussão Web: O trecho do comentário sobre o despertador viralizou rapidamente nas redes sociais, com internautas se identificando com a reação da cantora ao acordar cedo.

O que Anitta disse para Ana Maria Braga no “Mais Você”?

Anitta brincou sobre o horário matinal do programa dizendo que, quando o despertador tocou bem cedo, lembrou o motivo de não ir ao programa há tanto tempo.

Qual projeto Anitta foi divulgar no “Mais Você”?

A cantora esteve na atração para falar sobre a nova fase de sua carreira e o lançamento de seu álbum Equilibrium.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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