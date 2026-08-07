Artista, cantora e dubladora paulista teve a morte confirmada pelo Sated-SP; trajetória foi marcada pela luta por representatividade LGBTQIAPN+ nas artes.
A atriz, cantora e dubladora Clodd Dias morreu aos 49 anos. Famosa por seus papéis marcantes nas séries As Five (Globoplay) e Manhãs de Setembro (Prime Video), a artista teve a morte confirmada pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado de São Paulo (Sated-SP).
De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a publicação do sindicato lamentou o falecimento e estendeu solidariedade aos familiares, amigos e à classe artística, sem detalhar a causa da morte.
“Estendemos nossa total solidariedade aos familiares, amigos e toda a classe artística”, afirmou a nota do Sated-SP destacada por Juliana Barbosa no METRÓPOLES.
Formação cultural, papéis e pioneirismo no audiovisual
Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, Clodd Dias deixa um legado de representatividade e excelência técnica nos palcos e telas:
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Formação Acadêmica: Nascida em Itapetininga (SP), Clodd formou-se pelo Centro de Artes Célia Helena em 2001 e acumulava diversas formações nas artes cênicas.
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Representatividade: Como mulher trans negra, dedicou sua trajetória ao combate do preconceito e à defesa do pioneirismo e da visibilidade LGBTQIAPN+ na cultura.
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Trabalhos de Destaque: No streaming, ganhou ampla projeção interpretando a personagem Roberta na série Manhãs de Setembro (Amazon Prime Video), além de integrar o elenco de As Five.
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Premiações: Sua contribuição artística foi agraciada com o prestigiado Prêmio Arcanjo de Cultura, além de diversas homenagens no meio teatral.
Quem era a atriz Clodd Dias?
Clodd Dias foi uma atriz, cantora e dubladora paulista trans e negra de 49 anos, de ampla atuação no teatro e em séries como As Five e Manhãs de Setembro.
Qual foi a causa da morte de Clodd Dias?
A causa do falecimento da atriz não foi divulgada publicamente na nota oficial emitida pelo Sated-SP nem pela família.