08/08/2026
ContilNet Notícias Logo
08/08/2026
ContilPop
Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”
Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar
“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality
Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos
Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show e web reage
Gabriel Barbosa em filme da Netflix: saiba quem é o ator
Saiba quem é Myra Ruiz, atriz pedida em casamento no palco de Wicked
Inês Brasil pôs imóvel à venda antes de zerar bens no TSE

Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos

Atriz e cantora de destaques no streaming morreu aos 49 anos.

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos
Morre a atriz Clodd Dias, de As Five e Manhãs de Setembro

Artista, cantora e dubladora paulista teve a morte confirmada pelo Sated-SP; trajetória foi marcada pela luta por representatividade LGBTQIAPN+ nas artes.

A atriz, cantora e dubladora Clodd Dias morreu aos 49 anos. Famosa por seus papéis marcantes nas séries As Five (Globoplay) e Manhãs de Setembro (Prime Video), a artista teve a morte confirmada pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado de São Paulo (Sated-SP).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a publicação do sindicato lamentou o falecimento e estendeu solidariedade aos familiares, amigos e à classe artística, sem detalhar a causa da morte.

“Estendemos nossa total solidariedade aos familiares, amigos e toda a classe artística”, afirmou a nota do Sated-SP destacada por Juliana Barbosa no METRÓPOLES.

Formação cultural, papéis e pioneirismo no audiovisual

Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, Clodd Dias deixa um legado de representatividade e excelência técnica nos palcos e telas:

  • Formação Acadêmica: Nascida em Itapetininga (SP), Clodd formou-se pelo Centro de Artes Célia Helena em 2001 e acumulava diversas formações nas artes cênicas.

  • Representatividade: Como mulher trans negra, dedicou sua trajetória ao combate do preconceito e à defesa do pioneirismo e da visibilidade LGBTQIAPN+ na cultura.

  • Trabalhos de Destaque: No streaming, ganhou ampla projeção interpretando a personagem Roberta na série Manhãs de Setembro (Amazon Prime Video), além de integrar o elenco de As Five.

  • Premiações: Sua contribuição artística foi agraciada com o prestigiado Prêmio Arcanjo de Cultura, além de diversas homenagens no meio teatral.

Quem era a atriz Clodd Dias?

Clodd Dias foi uma atriz, cantora e dubladora paulista trans e negra de 49 anos, de ampla atuação no teatro e em séries como As Five e Manhãs de Setembro.

Qual foi a causa da morte de Clodd Dias?

A causa do falecimento da atriz não foi divulgada publicamente na nota oficial emitida pelo Sated-SP nem pela família.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.