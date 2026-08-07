Atriz e cantora de destaques no streaming morreu aos 49 anos.

Morre a atriz Clodd Dias, de As Five e Manhãs de Setembro

Artista, cantora e dubladora paulista teve a morte confirmada pelo Sated-SP; trajetória foi marcada pela luta por representatividade LGBTQIAPN+ nas artes.

A atriz, cantora e dubladora Clodd Dias morreu aos 49 anos. Famosa por seus papéis marcantes nas séries As Five (Globoplay) e Manhãs de Setembro (Prime Video), a artista teve a morte confirmada pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado de São Paulo (Sated-SP).

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a publicação do sindicato lamentou o falecimento e estendeu solidariedade aos familiares, amigos e à classe artística, sem detalhar a causa da morte.

“Estendemos nossa total solidariedade aos familiares, amigos e toda a classe artística”, afirmou a nota do Sated-SP destacada por Juliana Barbosa no METRÓPOLES.

Formação cultural, papéis e pioneirismo no audiovisual

Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, Clodd Dias deixa um legado de representatividade e excelência técnica nos palcos e telas:

Formação Acadêmica: Nascida em Itapetininga (SP), Clodd formou-se pelo Centro de Artes Célia Helena em 2001 e acumulava diversas formações nas artes cênicas.

Representatividade: Como mulher trans negra, dedicou sua trajetória ao combate do preconceito e à defesa do pioneirismo e da visibilidade LGBTQIAPN+ na cultura.

Trabalhos de Destaque: No streaming, ganhou ampla projeção interpretando a personagem Roberta na série Manhãs de Setembro (Amazon Prime Video), além de integrar o elenco de As Five .

Premiações: Sua contribuição artística foi agraciada com o prestigiado Prêmio Arcanjo de Cultura, além de diversas homenagens no meio teatral.

Quem era a atriz Clodd Dias?

Clodd Dias foi uma atriz, cantora e dubladora paulista trans e negra de 49 anos, de ampla atuação no teatro e em séries como As Five e Manhãs de Setembro.

Qual foi a causa da morte de Clodd Dias?

A causa do falecimento da atriz não foi divulgada publicamente na nota oficial emitida pelo Sated-SP nem pela família.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet