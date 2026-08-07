Gabriel Barbosa em filme da Netflix: saiba quem é o ator

Ator de mesmo nome que jogador Gabigol atua em 'A Última Casa' com Wagner Moura.

Reprodução/ Instagram

Estreia do novo longa da plataforma chamou atenção pelo nome do jovem ator, idêntico ao do atacante Gabigol; saiba detalhes sobre a carreira e o filme.

A Netflix lançou nesta sexta-feira (7/8) o filme de suspense e ficção científica A Última Casa, protagonizado por Wagner Moura e Greta Lee. Além do destaque para o astro baiano, o elenco despertou a curiosidade do público pelo nome do ator Gabriel Barbosa, que interpreta o personagem Graham.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, apesar da coincidência de nomes, o intérprete não tem relação com o jogador de futebol popularmente conhecido como Gabigol.

“Gabriel Barbosa nasceu em 13 de janeiro de 2003 em Marietta, na Geórgia, Estados Unidos. Segundo as suas redes sociais, ele tem ascendência brasileira e sul-coreana”, destacou a repórter Juliana Barbosa no METRÓPOLES.

Carreira do ator e sinopse do filme “A Última Casa”

Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, a produção é o projeto de maior visibilidade internacional do artista até o momento:

Trabalhos Anteriores: Antes de integrar o elenco do longa da Netflix, o jovem ator esteve em produções como Segredos de um Escândalo (2023) e The Heist (2024).

Perfil nas Redes: Gabriel mantém presença discreta nas redes sociais, acumulando milhares de seguidores em seu perfil no Instagram.

Trama do Filme: O suspense dirigido por Louis Leterrier acompanha uma família trancada na própria residência enquanto o tempo passa e os recursos terminam, tendo que lidar com a paranoia e uma ameaça externa misteriosa que isolou as casas em todo o planeta.

Elenco Principal: Além de Moura, Lee e Barbosa, o filme conta com Emma Ho, Noah Alexander Sosnowski e Riley Chung.

O jogador Gabigol atuou no filme “A Última Casa” da Netflix?

Não. Trata-se de uma coincidência de nomes com o ator norte-americano Gabriel Barbosa, de ascendência brasileira e sul-coreana.

Qual é a história do filme “A Última Casa”?

O filme acompanha uma família isolada dentro de casa por anos devido a uma ameaça misteriosa externa, lutando pela sobrevivência e contra a paranoia.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet