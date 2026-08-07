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Inês Brasil pôs imóvel à venda antes de zerar bens no TSE

Inês Brasil pôs imóvel à venda antes de zerar bens no TSE

Candidata a deputada estadual pelo PSB-RJ pôs imóvel em SP/RJ à venda antes de zerar bens no TSE.

Por Redação ContilNet
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Inês Brasil pôs imóvel à venda antes de zerar bens no TSE
Reprodução/Instagram

Filiada ao PSB para concorrer a deputada estadual pelo Rio de Janeiro, cantora disponibilizou a “Mansão da Pantera” por R$ 250 mil meses antes de zerar patrimônio oficial.

A cantora e influenciadora Inês Brasil, de 56 anos, teve sua candidatura ao cargo de deputada estadual pelo Rio de Janeiro (PSB) homologada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira (6/8). O registro da artista chamou atenção por apontar ausência de bens declarados à Justiça Eleitoral.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Isabela Thurmann para o portal METRÓPOLES, meses antes de formalizar sua candidatura, em abril de 2026, a influenciadora havia colocado à venda o imóvel em que morava na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio de Janeiro, conhecido como “Mansão da Pantera”.

“A propriedade, avaliada em cerca de R$ 250 mil no início de 2026, foi um presente do ex-marido alemão, ainda na época em que a artista morava na Europa”, destacou a repórter Isabela Thurmann no METRÓPOLES.

Histórico do imóvel e detalhes do registro eleitoral

Conforme detalhado pela apuração de Isabela Thurmann no METRÓPOLES, a venda da casa tinha como objetivo financeiro a mudança da artista para uma nova residência:

  • Trajetória Familiar: Foi no imóvel rosa-choque da Vila Kennedy que Inês criou suas duas filhas e construiu sua rotina ao longo dos anos após retornar da Europa.

  • Perfil no TSE: Ao registrar a candidatura, Inês declarou-se negra (preta) e informou ensino médio incompleto.

  • Posicionamento: A reportagem do Metrópoles buscou contato com a assessoria de Inês Brasil para obter esclarecimentos sobre a venda e a declaração de bens ao TSE, mantendo o espaço aberto para manifestação.

Qual é o partido de Inês Brasil nas Eleições 2026?

Inês Brasil é filiada ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) e concorre ao cargo de deputada estadual pelo Rio de Janeiro.

Inês Brasil declarou patrimônio ao TSE?

Não. No registro oficial apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral, a candidata informou não possuir bens a declarar.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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