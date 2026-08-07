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“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality

A 3ª temporada do "Estrelas da Casa" estreia dia 25 de agosto na Rede Globo

Por Redação ContilNet
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“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality

O “Estrelas da Casa” divulgou o restante dos candidatos que disputam uma vaga na competição. Nesta 3ª temporada, o programa terá uma dinâmica diferente, em que o público escolhe quem irá participar do reality.

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A atração divulgou os 16 nomes finais que buscam entrar no reality, sendo oito nomes femininos do Pop e oito homens para o Pagode. A estrutura deste ano contará com uma competição para formar um grupo de Pagode e um de Pop, que enfrentarão uma batalha final para eleger o gênero vencedor.

Pelo Pagode, os oito nomes masculinos são Marquinhos, Dan Ferrera, Jefinho, David Natel, Arthur Belmonte, Lukinhas, Uel e Oliveira. Enquanto as competidoras pelo Pop são Cinara, Leonna, Momô, Paula Tavares, Vana J, Emma, Laura Schadeck e Tori.

Nas próximas semanas, o público poderá conhecer os participantes e poderá votar em quem deseja que integre a atração neste ano, em uma votação aberta. Quem também participará da decisão serão os mentores Belo e Junior, que cuidarão de Pagode e Pop, respectivamente, e a conselheira Anitta.

A 3ª temporada do “Estrelas da Casa” estreia dia 25 de agosto na Rede Globo.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por larissasantos.

Conteúdo Original / Fonte: larissasantos
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