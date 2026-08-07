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Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos

Vencedor do Grammy assina o icônico álbum 'Ray of Light'.

Por Redação ContilNet
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Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Reprodução/ Instagram

Família confirmou o falecimento do artista britânico em comunicado; produtor esteve por trás de clássicos como “Ray of Light” e do disco “13”, do Blur.

O renomado produtor musical britânico William Orbit morreu aos 69 anos. Conhecido internacionalmente por suas colaborações históricas com ícones globais como Madonna e U2, o artista teve seu falecimento confirmado nesta sexta-feira (7/8) por meio de um comunicado divulgado em suas redes sociais. De acordo com a nota, ele faleceu no último dia 23 de julho.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a causa da morte de Orbit não foi revelada.

“‘Estamos profundamente entristecidos com sua partida. Ele fará muita falta para nós e para tantas pessoas cujas vidas ele tocou por meio de sua música, amizade e gentileza’, diz o comunicado divulgado pela família e destacado por Juliana Barbosa no METRÓPOLES”.

O legado de “Ray of Light” e colaborações com gigantes da música

Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, a trajetória de William Orbit foi marcada por produções antológicas que redefiniram o cenário pop e eletrônico:

  • Aclamado Ray of Light: O principal marco de sua carreira foi a produção do álbum Ray of Light (1998), de Madonna. A obra revolucionou a estética sonora da Rainha do Pop com sucessos como Frozen e The Power of Good-Bye, rendendo três prêmios Grammy para a artista.

  • Trabalho com o Blur: Orbit também foi o responsável por assinar a produção do álbum 13 (1999), da banda britânica Blur.

  • Parcerias Globais: Ao longo de quatro décadas de carreira, colaborou com nomes de peso da indústria internacional, incluindo Britney Spears, U2, Beck, Queen, Ricky Martin e Robbie Williams.

  • Reconhecimento do Meio: Amigos e artistas da cena musical ao redor do mundo prestaram homenagens destacando a gentileza, visão estética única e a generosidade do produtor britânico.

Quem foi o produtor musical William Orbit?

William Orbit foi um consagrado produtor musical e compositor britânico, famoso por produzir o álbum Ray of Light, de Madonna, e por trabalhos com U2 e Blur.

Qual foi a causa da morte de William Orbit?

A causa do falecim

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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