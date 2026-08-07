Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show e web reage

Cantor brincou durante apresentação em Ariquemes e mandou mandar recado para a ex.

Reprodução/Instagram

Apresentando-se na ExpoAri, em Ariquemes, cantor sugeriu que a plateia mandasse um beijo para a artista sertaneja que canta no mesmo evento.

O cantor sertanejo Zé Felipe voltou a virar assunto nas redes sociais ao fazer uma brincadeira sobre Ana Castela durante sua apresentação na feira agropecuária ExpoAri, na cidade de Ariquemes (RO), na noite da última quinta-feira (6/8). Sabendo que a cantora se apresenta no mesmo evento nesta sexta-feira (7/8), o artista fez uma interação especial com o público presente.

De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a declaração levou o público aos risos e o registro em vídeo rapidamente circulou nas plataformas digitais.

“‘Ana Castela? Vocês mandam um beijo pra ela e falam que foi um goiano que mandou. Não fala quem foi, porque dá problema’, brincou o cantor no palco”, destacou a jornalista Fábia Oliveira na matéria do METRÓPOLES.

Reação dos fãs e a repercussão nas redes sociais

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, o vídeo dividiu as opiniões dos seguidores da música sertaneja na internet:

Interatividade no Palco: A brincadeira arrancou aplausos e gargalhadas da plateia que acompanhava a apresentação na ExpoAri.

Divisão de Opiniões: Enquanto alguns fãs defenderam a atitude bem-humorada habitual do cantor, outros avaliaram a colocação como desnecessária ou repetitiva.

Torcida dos Fãs: Houve ainda internautas que expressaram saudades da parceria e torceram por uma reaproximação do casal.

Postura Geral: Desde o encerramento do relacionamento, ambos têm buscado manter discrição em relação à vida pessoal, embora referências mútuas continuem atraindo forte atenção da mídia.

O que Zé Felipe disse sobre Ana Castela no show?

O cantor brincou pedindo para o público da ExpoAri mandar um beijo para Ana Castela dizendo apenas que “foi um goiano que mandou”, sem revelar o nome para não “dar problema”.

Onde ocorreu o show de Zé Felipe?

A apresentação foi realizada na ExpoAri, feira agropecuária localizada na cidade de Ariquemes, no estado de Rondônia.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet