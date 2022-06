Flamengo anuncia reforços importantes para continuidade da temporada do time feminino

Com a janela internacional de transferência prestes a abrir no futebol masculino, o Flamengo resolveu aproveitar algumas oportunidades de mercado para reforçar a sua equipe feminina. O clube anunciou duas novidades para a continuidade da temporada 2022. A lateral-esquerda Jucinara, que estava no Levante, e a zagueira Daiane, que estava no Madrid CFF, são as novas jogadores do time.

Jucinara

Natural de Porto Alegre, Jucinara chamou atenção nos times do Centro Olímpico. Campeã do Sul-Americano Sub-20 em 2012, se transferiu para a Espanha em 2017/2018 e faturou a Primera Iberdrola com o Atlético de Madrid. Após disputar a Olimpíada de Tóquio, ela finalizou a temporada e deve se apresentar ao Rubro-Negro no dia 1 de julho.

“O Flamengo é diferente de tudo e a expectativa é muito alta. Estou ansiosa para chegar logo esse momento e conhecer minhas companheiras e todo staff. Vou trabalhar muito para ajudar e dar muitas alegrias ao Mengão”, declarou ao site oficial.

Daiane

Zagueira de muita técnica e força física, Daiane iniciou a sua caminhada no esporte em uma escolinha do clube em Uberlândia. Com 24 anos, ela integrou o primeiro time feminino do Real Madrid e atuou por Avaldnes-NOR, Tacón-ESP e PSG. Com a seleção brasileira, a jogadora esteve na Copa América de 2018 e na Copa do Mundo de 2019.

“Estou muito feliz e me sentindo honrada por fazer parte da equipe. Com certeza minha família está bastante empolgada, afinal, é nosso time do coração, né? Não vejo a hora de estar em campo ajudando as meninas”, afirmou em entrevista ao site do Flamengo.

Reforços para o time masculino

Com o início de trabalho de Dorival Jr no time masculino, a torcida também pode esperar bons nomes sendo anunciados pelo clube em breve. A intenção da diretoria é trazer jogadores para suprir algumas carências do plantel e oferecer ainda mais atletas de talento para o novo treinador seguir brigando por títulos.