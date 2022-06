GKay coloca diamante no dente e mostra resultado: “Arrepiei todinha”

Ostentação! Nesta sexta-feira (10/5), a influencer GKay compartilhou com os seus milhares de seguidores que realizou um sonho antigo. Ela colocou um diamante nos dentes, mas quase deu para trás após receber uma bronca do dentista que cuida do seu sorriso.

Em conversa com Rafa Puglisi, o dentista da famosa, ele nos contou como funciona o procedimento: “Usamos um diamante de quatro pontos com um diâmetro de 2.1; a gente faz uma perfuração pequena. Não é perfuração no dente, é uma pequena cavidade para alojar o diamante no local escolhido”.

“Pra que eu inventei? O barulho da broca está atacando o resto do juízo que eu tenho. Eu invento e eu mesma arrego. Morro de medo de dentista. Estou me arrepiando todinha. Achei que colasse. Vai ter que furar! Nunca tinha visto um diamante assim. Vou até tocar. Olha que perfeito”, disse Géssica Kayane.