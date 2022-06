Homem descobre que filha deu à luz e joga o bebê dela no lixo

De acordo com o jornal britânico The Mirror, a jovem de 22 anos havia pedido uma ambulância depois de sentir dores em casa. A criança nasceu prematura no hospital, onde ela segue em repouso.

Conforme informações da polícia, a mulher estaria com medo de revelar aos médicos que estava tendo um bebê. Horas depois, um homem teria entrado no hospital e raptado a criança sob a alegação de ser o avô dela. O suspeito foi preso. As autoridades investigam se o bebê ainda estava vivo quando foi jogado no lixo.